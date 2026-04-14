À l'approche des résultats du 2e trimestre comptable, prévus le 30 avril après la clôture, BofA table sur l'annonce de revenus de 113 MdsUSD et d'un BPA de 2,00 USD, contre des consensus de 109 MdsUSD et 1,93 USD respectivement.

La banque américaine voit ainsi un potentiel de dépassement des prévisions du marché, compte tenu de la vigueur continue des ventes d'iPhone, de la croissance à deux chiffres des revenus des services et du bénéfice des changes.

"Les catalyseurs à venir incluent une nouvelle autorisation de rachats d'actions attendue, la WWDC en juin, le lancement d'un iPhone pliable à l'automne ainsi que celui d'un Siri amélioré avec intégration à Gemini AI", ajoute-t-elle.