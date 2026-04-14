Bank of America ajuste sa cible sur Apple avant les résultats
Bank of America réaffirme sa recommandation "achat" sur Apple avec un objectif de cours ajusté de 320 à 325 USD, dans le sillage d'estimations 2026 rehaussées de 462 à 466 MdsUSD pour les revenus et de 8,36 à 8,55 USD pour le BPA.
À l'approche des résultats du 2e trimestre comptable, prévus le 30 avril après la clôture, BofA table sur l'annonce de revenus de 113 MdsUSD et d'un BPA de 2,00 USD, contre des consensus de 109 MdsUSD et 1,93 USD respectivement.
La banque américaine voit ainsi un potentiel de dépassement des prévisions du marché, compte tenu de la vigueur continue des ventes d'iPhone, de la croissance à deux chiffres des revenus des services et du bénéfice des changes.
"Les catalyseurs à venir incluent une nouvelle autorisation de rachats d'actions attendue, la WWDC en juin, le lancement d'un iPhone pliable à l'automne ainsi que celui d'un Siri amélioré avec intégration à Gemini AI", ajoute-t-elle.
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (50,4%) : marque iPhone ;
- périphériques (8,6%) : écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (8,1%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (6,7%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (26,2%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,8%), Chine-Hong Kong-Taïwan (15,5%), Japon (6,9%), Asie-Pacifique (8,1%) et Europe-Inde-Moyen-Orient-Afrique (26,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.