Bank of America ajuste sa cible sur Apple avant les résultats

Bank of America réaffirme sa recommandation "achat" sur Apple avec un objectif de cours ajusté de 320 à 325 USD, dans le sillage d'estimations 2026 rehaussées de 462 à 466 MdsUSD pour les revenus et de 8,36 à 8,55 USD pour le BPA.

À l'approche des résultats du 2e trimestre comptable, prévus le 30 avril après la clôture, BofA table sur l'annonce de revenus de 113 MdsUSD et d'un BPA de 2,00 USD, contre des consensus de 109 MdsUSD et 1,93 USD respectivement.



La banque américaine voit ainsi un potentiel de dépassement des prévisions du marché, compte tenu de la vigueur continue des ventes d'iPhone, de la croissance à deux chiffres des revenus des services et du bénéfice des changes.



"Les catalyseurs à venir incluent une nouvelle autorisation de rachats d'actions attendue, la WWDC en juin, le lancement d'un iPhone pliable à l'automne ainsi que celui d'un Siri amélioré avec intégration à Gemini AI", ajoute-t-elle.