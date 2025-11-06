Bank of America augmente sa cible sur Marks & Spencer

Bank of America réitère sa recommandation 'achat' sur Marks & Spencer et augmente son objectif de cours à 440 pence, dans le sillage d'estimations de profit avant impôt ajusté rehaussées de 9 à 10% pour les exercices 2026-28 de la chaine britannique de grands magasins.



'Le profit avant impôt ajusté a chuté de 55% au 1er semestre de l'exercice 2026 à la suite de la cyberattaque d'avril, mais la direction s'attend à ce que le groupe entre dans l'exercice 2027 sur une base propre', note le broker.



Dans son modèle, Bank of America indique tabler pour l'exercice 2027de Marks & Spencer, sur un retour des marges de l'alimentation et dans l'habillement à moins de 10 points de base de leurs niveaux de l'exercice 2025.