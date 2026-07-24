Bank of America augmente son dividende et poursuit ses rachats d'actions

Bank of America a augmenté vendredi son dividende de 4% et relancé un programme de rachat d'actions de 40 milliards de dollars, des décisions que le géant bancaire américain justifie par la solidité de ses résultats et sa confiance dans ses perspectives.

L'établissement financier indique qu'il versera en date du 25 septembre prochain un dividende trimestriel en numéraire de 0,32 dollar par action ordinaire, contre un coupon qui atteignait 0,28 dollar jusque là, aux actionnaires enregistrés en date du 4 septembre.



"L'augmentation de notre dividende témoigne de la solidité de nos résultats, de la puissance de notre franchise et de notre confiance dans la capacité de Bank of America à générer une croissance durable et à créer de la valeur pour ses actionnaires", a déclaré Brian Moynihan, son PDG.



Pour mémoire, Bank of America avait largement dépassé les attentes du consensus avec ses résultats de 2ème trimestre, grâce à l'envolée des revenus de sa banque d'investissement et du courtage sur actions, mais aussi sous l'effet d'une solide maîtrise de ses coûts et d'un risque de crédit plus faible que prévu.



Rachats d'actions en complément



Le groupe basé à Charlotte (Caroline du Nord) affiche par ailleurs l'intention de poursuivre son programme de rachats d'actions de 40 milliards de dollars, lancé il y a moins d'un an.



En date du 30 juin dernier, quelque 17 milliards de dollars de ce montant restaient encore à exécuter, précise BofA dans un communiqué.



Le groupe précise que sur les six premiers mois de l'année ses rachats d'actions ont totalisé quelque 13,2 milliards de dollars, pour environ 4 milliards de dollars versés sous forme de dividende.



Le titre, qui a progressé de 11% cette année, était attendu en hausse de 0,5% vendredi matin dans le sillage de ces annonces.