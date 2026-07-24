Bank of America augmente son dividende et poursuit ses rachats d'actions
Bank of America a augmenté vendredi son dividende de 4% et relancé un programme de rachat d'actions de 40 milliards de dollars, des décisions que le géant bancaire américain justifie par la solidité de ses résultats et sa confiance dans ses perspectives.
L'établissement financier indique qu'il versera en date du 25 septembre prochain un dividende trimestriel en numéraire de 0,32 dollar par action ordinaire, contre un coupon qui atteignait 0,28 dollar jusque là, aux actionnaires enregistrés en date du 4 septembre.
"L'augmentation de notre dividende témoigne de la solidité de nos résultats, de la puissance de notre franchise et de notre confiance dans la capacité de Bank of America à générer une croissance durable et à créer de la valeur pour ses actionnaires", a déclaré Brian Moynihan, son PDG.
Pour mémoire, Bank of America avait largement dépassé les attentes du consensus avec ses résultats de 2ème trimestre, grâce à l'envolée des revenus de sa banque d'investissement et du courtage sur actions, mais aussi sous l'effet d'une solide maîtrise de ses coûts et d'un risque de crédit plus faible que prévu.
Rachats d'actions en complément
Le groupe basé à Charlotte (Caroline du Nord) affiche par ailleurs l'intention de poursuivre son programme de rachats d'actions de 40 milliards de dollars, lancé il y a moins d'un an.
En date du 30 juin dernier, quelque 17 milliards de dollars de ce montant restaient encore à exécuter, précise BofA dans un communiqué.
Le groupe précise que sur les six premiers mois de l'année ses rachats d'actions ont totalisé quelque 13,2 milliards de dollars, pour environ 4 milliards de dollars versés sous forme de dividende.
Le titre, qui a progressé de 11% cette année, était attendu en hausse de 0,5% vendredi matin dans le sillage de ces annonces.
M. Brian T. Moynihan est président du conseil, président et chef de la direction de Bank of America Corp, CEO-Council on Health & Innovation du Bipartisan Policy Center, Chairman du Charlotte Executive Leadership Council, Chairman & Chief Executive Officer de Bank of America, NA, Chairman-World Economic Forum de l'International Business Council, Co-Chairman du CEO Roundtable LLC, Council Member du National Museum of African American History & Culture, Member du Federal Advisory Council, Member du Business Roundtable et President & Director de Bank of America, NA (Charlotte, North Carolina). Il est membre du conseil d'administration de Catalyst, Inc, de la Congressional Medal of Honor Foundation, du Arts & Science Council, de la Medal of Honor Foundation, de The Boys & Girls Clubs of Boston, Inc, de YouthBuild Boston, Inc, de Bank of America NA (succursale de Toronto), de Bank of America, NA (Charlotte, Caroline du Nord) et du Kennedy Center Corporate Fund.
M. Moynihan a été précédemment employé en tant que Trustee par l'Université Brown, Vice-président exécutif par FleetBoston Financial Corp, Président par Bank of America Private Bank, Président par Bank Policy Institute, Directeur et Président-Global Banking par Countrywide Bank, FSB, Directeur et Président-Global Wealth par FIA Card Services NA, Membre-International Business Council par Forum Mondial de l'Economie, Président par Haitian Project, Inc, directeur et président de l'entreprise mondiale de LaSalle Bank Midwest NA, directeur et président de l'entreprise mondiale de LaSalle Bank NA, membre du conseil de surveillance de The Clearing House Association LLC.
Il a obtenu un diplôme de premier cycle de l'Université de Notre Dame et un diplôme de premier cycle de l'Université de Brown.
Bank of America Corporation est un groupe bancaire organisé autour de 5 pôles d'activités :
- banque commerciale (58,1% du Produit Net Bancaire) ;
- banque d'affaires et d'investissement (20,7%) ;
- gestion de fortune et gestion d'actifs (11,8%) ;
- banque de marché (9,4%).
A fin 2025, le groupe gère 2 018,7 MdsUSD d'encours de dépôts et 3 411,7 MdsUSD d'encours de crédits.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.