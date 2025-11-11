Bank of America augmente son objectif de cours sur BAT
Publié le 11/11/2025 à 12:07
'Nous nous attendons à ce que la direction confirme ses prévisions pour l'exercice 2025 en matière de croissance du chiffre d'affaires et de l'EBIT ajusté', pronostique le broker dans la perspective de ce rendez-vous.
Par ailleurs, BofA estime que l'action BAT se négocie sur un ratio PE (cours sur BPA) prospectif à 12 mois d'environ 11,3 fois, soit une décote de 32% par rapport au secteur des produits de consommation courante en Europe.