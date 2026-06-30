Bank of America confirme son conseil à l'achat sur Comcast

La banque américaine maintient sa recommandation à l'achat sur le câblo-opérateur avec un objectif de cours de 37 dollars après l'annonce de la scission de NBCUniversal, qui comprend Sky.

La banque estime que cette opération constitue un important levier de création de valeur en mettant fin à la décote de conglomérat qui pesait sur le titre.



Selon les analystes, la séparation permettra de mieux valoriser les activités de connectivité de Comcast, d'un côté, et les actifs médias de NBCUniversal (NBC, Sky, Peacock, Universal Studios et les parcs à thème) de l'autre.



Elle offre également davantage de flexibilité stratégique aux deux entités.



Bank of America considère qu'un Comcast recentré pourrait disposer de davantage d'options en matière de consolidation dans les télécoms, tandis que NBCUniversal pourrait, à terme, participer au mouvement de concentration du secteur des médias. La banque voit dans cette scission un catalyseur susceptible de mieux refléter la valeur intrinsèque du groupe.