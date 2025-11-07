Bank of America Corp. franchit le seuil de 5% du capital & des votes de Worldline
La société Bank of America Corporation a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 novembre 2025, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Worldline et détenir 6,89% du capital et 5,95% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Worldline sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Worldline détenues par assimilation.