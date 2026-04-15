Bank of America dépasse les attentes au 1er trimestre
Bank of America publie un BPA en hausse de 25% à 1,11 USD au titre du 1er trimestre 2026, dépassant ainsi d'environ 10% le consensus de marché, grâce notamment à une croissance de 7% de ses revenus nets d'intérêts, à 30,3 MdsUSD.
L'établissement explique cette progression par des revenus nets d'intérêts en augmentation de 9% à 15,7 MdsUSD, ainsi qu'une croissance à deux chiffres des revenus de ventes et trading, ainsi que des commissions en gestion d'actifs et en banque d'investissement.
BofA a amélioré son ratio d'efficacité d'environ 170 points de base à 61%, ses dépenses hors intérêts n'ayant augmenté que de 4% à 18,5 MdsUSD, tandis que ses provisions pour pertes sur crédit ont baissé à 1,3 MdUSD, contre 1,5 MdUSD un an auparavant.
"Nous restons attentifs à l'évolution des risques. Cependant, nous avons constaté une activité client saine, notamment une consommation des ménages soutenue et une qualité des actifs stable, signes d'une économie américaine résiliente", indique le PDG Brian Moynihan.
"Les dépôts moyens, dépassant les 2 000 MdsUSD, ont progressé pour le 11e trimestre consécutif, tandis que les prêts ont augmenté de 9% sur un an, affichant une amélioration dans tous les segments", pointe de son côté le directeur financier Alastair Borthwick.
Bank of America Corporation est un groupe bancaire organisé autour de 5 pôles d'activités :
- banque commerciale (58,1% du Produit Net Bancaire) ;
- banque d'affaires et d'investissement (20,7%) ;
- gestion de fortune et gestion d'actifs (11,8%) ;
- banque de marché (9,4%).
A fin 2025, le groupe gère 2 018,7 MdsUSD d'encours de dépôts et 3 411,7 MdsUSD d'encours de crédits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.