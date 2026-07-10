Le consommateur américain a abordé l'été sur un rythme plus vigoureux qu'attendu. Selon les données agrégées de Bank of America, les dépenses par carte de crédit et de débit ont progressé de 6,3% sur un an par ménage en juin, leur plus forte hausse depuis avril 2022.
Point important, cette accélération ne tient pas à une facture de carburant plus lourde. Hors essence, les dépenses augmentent de 5,6% sur un an, contre 3,9% en mai, les prix à la pompe ayant au contraire reculé. La vigueur provient principalement des achats discrétionnaires, en particulier les dépenses consacrées aux compagnies aériennes et aux loisirs ont progressé à deux chiffres, tandis que l'habillement et les marchandises générales ont gagné respectivement environ 7% et 5%.
Le rapport complète ainsi le signal envoyé par Costco. Le distributeur avait fait état mercredi d'une croissance comparable ajustée de 7,6% aux Etats-Unis en juin, contre 8,7% en mai. Costco suggérait une normalisation à haut niveau des achats courants tandis que Bank of America montre que la demande s'est parallèlement élargie aux services et aux loisirs.
La banque indique toutefois que la lecture a été brouillée par la Coupe du monde, qui a dopé la restauration dans les villes hôtes, ainsi que par des promotions en ligne organisées plus tôt qu'en 2025. Surtout, les dépenses progressent désormais plus vite que les salaires dans toutes les catégories de revenus, ce qui soulève des questions quant à la viabilité de cette croissance.
Bank of America Corporation est un groupe bancaire organisé autour de 5 pôles d'activités :
- banque commerciale (58,1% du Produit Net Bancaire) ;
- banque d'affaires et d'investissement (20,7%) ;
- gestion de fortune et gestion d'actifs (11,8%) ;
- banque de marché (9,4%).
A fin 2025, le groupe gère 2 018,7 MdsUSD d'encours de dépôts et 3 411,7 MdsUSD d'encours de crédits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.