Bank of America fait mieux que prévu au 3ème trimestre, le titre monte

Bank of America a fait état mercredi d'une hausse plus marquée que prévu de son bénéfice trimestriel, une annonce qui se traduisait par une progression de plus de 5% du titre de la banque américaine dans les échanges d'avant-Bourse.



Le groupe a annoncé avoir dégagé un profit net de 8,5 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, soit 1,06 dollar par action, contre 6,9 milliards (81 cents par titre) il y a un an.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 95 cents.



Le produit net bancaire total a progressé pour s'établir à 28,1 milliards, contre 25,3 milliards un an plus tôt, au-dessus du consensus qui le donnait à 27,5 milliards, avec des revenus en hausse dans ses quatre grands métiers.



La division de banque de détail, principale activité du groupe, a enregistré la croissance la moins dynamique (+7%) derrière la banque d'investissement (+43%), la gestion d'actifs (+10%) et le trading sur marchés (+9%).



Les revenus nets d'intérêts, qui reflètent l'écart entre les taux des prêts et ceux des dépôts, ont augmenté de 9% au troisième trimestre pour atteindre un niveau record de 15,2 milliards de dollars.



L'action BofA, en hausse de 14% depuis le début de l'année, s'adjugeait autour de 5,4% ce matin dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.