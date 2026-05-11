Bank of America pas très optimiste sur Renault et Stellantis
Dans une note sur le secteur automobile européen, Bank Of America met en garde sur la concurrence chinoise. Les analystes estiment que l'efficacité énergétique est désormais le moteur de l'offensive de la Chine en Europe, qui remodèle la demande, alors que l'avantage du TCO (coût total de possession) des véhicules électriques accentue la pression sur le marché de masse.
BoA note par ailleurs que les constructeurs chinois se développent rapidement en Europe, avec environ 8% de parts de marché, et se localisent en utilisant les capacités de production inutilisées pour accentuer la pression sur les prix.
Face à ce risque, les analystes ont ajusté leurs positions sur plusieurs constructeurs européens. Ils sont passés à sous-performance sur Stellantis, en abaissant leur cible de 7,5 à 5,5 euros. Sur Renault, ils sont désormais à neutre en ne visant plus que 33 euros, contre 36 auparavant. Enfin, sur Volkswagen, la recommandation est restée à acheter, mais la cible a été réduite à 99 euros sur les actions préférentielles et à 105 euros sur les actions ordinaires.
En ce qui concerne Renault, qui signe l'une des plus fortes baisses du CAC 40 (-2,90%, à 27,7 euros), Bank of America estime que le titre reste bon marché, mais manque de catalyseurs. Dans son analyse, la banque américaine rappelle que la trésorerie nette et la participation dans Nissan protègent contre une baisse excessive, mais le mix BEV (véhicules électriques) et la hausse du coût des matières premières diluent les marges. En outre, la forte exposition à l'Europe et au segment B (citadines polyvalentes) rend Renault vulnérable à la pression sur les prix exercée par la Chine. Enfin, toujours selon BoA, il existe un potentiel de révision à la baisse des prévisions 2026.
Pour Stellantis (-1,06%, à 6,453 euros), les analystes estiment que trop d'espoirs de reprise sont déjà intégrés dans les cours. En outre, le rebond aux Etats-Unis repose lourdement sur le mix des moteurs V8, et l'Europe reste structurellement faible. En parallèle, les pôles de profit en Amérique latine et au Moyen-Orient Afrique sont exposés à la localisation chinoise. Au niveau de la marge opérationnelle pour l'exercice FY27/28, Bank of America l'attend entre 2,9 et 3,2%, soit bien en-dessous du consensus.
Enfin, concernant Volkswagen, BoA estime que le levier principal est interne : restructuration de la main-d'oeuvre, des usines, de la R&D et des frais généraux.
En guise de conclusion, les analystes relèvent que l'excédent de la production automobile chinoise se déverse sur l'Europe, accéléré par la pression des prix du carburant. Les marques chinoises proposent des véhicules électriques environ 5% moins chers pour une autonomie comparable, et des hybrides rechargeables 30% moins chers avec 10% d'autonomie électrique en plus. Le Royaume-Uni sert de tête de pont, mais l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne voient également les parts de marché chinoises augmenter.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (88,8%) : 2 336 807 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2025, répartis par marque entre Renault (1 628 030), Dacia (697 408), Alpine (10 970), Renault Korea Motors (399) et autres (2 431) ;
- prestations de services (11,1%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2025, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,5%), Europe (50,6%), Amériques (8,2%), Eurasie (5%), Asie-Pacifique (4,3%), Afrique et Moyen Orient (3,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.