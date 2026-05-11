Bank of America pas très optimiste sur Renault et Stellantis

Dans une note sur le secteur automobile européen, Bank Of America met en garde sur la concurrence chinoise. Les analystes estiment que l'efficacité énergétique est désormais le moteur de l'offensive de la Chine en Europe, qui remodèle la demande, alors que l'avantage du TCO (coût total de possession) des véhicules électriques accentue la pression sur le marché de masse.

BoA note par ailleurs que les constructeurs chinois se développent rapidement en Europe, avec environ 8% de parts de marché, et se localisent en utilisant les capacités de production inutilisées pour accentuer la pression sur les prix.



Face à ce risque, les analystes ont ajusté leurs positions sur plusieurs constructeurs européens. Ils sont passés à sous-performance sur Stellantis, en abaissant leur cible de 7,5 à 5,5 euros. Sur Renault, ils sont désormais à neutre en ne visant plus que 33 euros, contre 36 auparavant. Enfin, sur Volkswagen, la recommandation est restée à acheter, mais la cible a été réduite à 99 euros sur les actions préférentielles et à 105 euros sur les actions ordinaires.



En ce qui concerne Renault, qui signe l'une des plus fortes baisses du CAC 40 (-2,90%, à 27,7 euros), Bank of America estime que le titre reste bon marché, mais manque de catalyseurs. Dans son analyse, la banque américaine rappelle que la trésorerie nette et la participation dans Nissan protègent contre une baisse excessive, mais le mix BEV (véhicules électriques) et la hausse du coût des matières premières diluent les marges. En outre, la forte exposition à l'Europe et au segment B (citadines polyvalentes) rend Renault vulnérable à la pression sur les prix exercée par la Chine. Enfin, toujours selon BoA, il existe un potentiel de révision à la baisse des prévisions 2026.



Pour Stellantis (-1,06%, à 6,453 euros), les analystes estiment que trop d'espoirs de reprise sont déjà intégrés dans les cours. En outre, le rebond aux Etats-Unis repose lourdement sur le mix des moteurs V8, et l'Europe reste structurellement faible. En parallèle, les pôles de profit en Amérique latine et au Moyen-Orient Afrique sont exposés à la localisation chinoise. Au niveau de la marge opérationnelle pour l'exercice FY27/28, Bank of America l'attend entre 2,9 et 3,2%, soit bien en-dessous du consensus.



Enfin, concernant Volkswagen, BoA estime que le levier principal est interne : restructuration de la main-d'oeuvre, des usines, de la R&D et des frais généraux.



En guise de conclusion, les analystes relèvent que l'excédent de la production automobile chinoise se déverse sur l'Europe, accéléré par la pression des prix du carburant. Les marques chinoises proposent des véhicules électriques environ 5% moins chers pour une autonomie comparable, et des hybrides rechargeables 30% moins chers avec 10% d'autonomie électrique en plus. Le Royaume-Uni sert de tête de pont, mais l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne voient également les parts de marché chinoises augmenter.