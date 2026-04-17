Bank of America passe à l'achat sur Deutsche Börse
Bank of America relève sa recommandation sur Deutsche Börse à "achat" avec un objectif de cours porté à 300 EUR, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées de 6-7% et jugeant la valorisation "peu exigeante avec un ratio P/E cash 2027 de 18 fois".
Publié le 17/04/2026 à 15:44
"Le revenu net d'intérêt (NII) est au-dessus des prévisions du fait de taux plus élevés. Si elle est approuvée, l'acquisition d'Allfunds Group a un effet relutif de 9% et renforce la croissance du chiffre d'affaires", poursuit-elle.