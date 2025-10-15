Bank of America a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par un bond de 43% des revenus issus de la banque d’investissement. Le bénéfice net du troisième trimestre s’est élevé à 8,5 milliards de dollars, en hausse de 23% sur un an, soit 1,06 dollar par action contre 95 cents prévus. Le chiffre d’affaires a progressé de 10,8% à 28,24 milliards de dollars, dépassant les estimations du marché. Ces performances ont fait grimper le titre de près de 5% avant l’ouverture de Wall Street, l’action ayant déjà gagné 14% depuis janvier.

Le groupe a bénéficié d’un trimestre solide sur l’ensemble de ses activités, à l’image de ses concurrentes JPMorgan Chase et Goldman Sachs. Les commissions de banque d’investissement ont atteint 2 milliards de dollars, soit 380 millions de plus que prévu, tandis que les revenus du trading sur actions ont progressé de 14% à 2,3 milliards. Les activités de produits à revenu fixe ont augmenté de 5% à 3,1 milliards, en ligne avec les anticipations.

La dynamique a également été soutenue par une amélioration du profil de risque, la provision pour pertes sur prêts reculant de 13% à 1,3 milliard de dollars, contre 1,58 milliard attendu. Les revenus nets d’intérêts ont progressé de 9% à 15,39 milliards, portés par la croissance des prêts et des dépôts. Selon le PDG Brian Moynihan, la combinaison de cette croissance organique et d’une gestion rigoureuse du bilan a permis à chaque division d’améliorer ses performances et de dégager un niveau record de revenus nets d’intérêts.

Suite à cette publication, l'action Bank of America progresse de près de 4% à la préouverture de Wall Street.