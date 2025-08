Bank of America réduit son objectif de cours

Bank of America (BofA) réitère son conseil 'achat' sur Aéroports de Paris (ADP) tout en abaissant son objectif de cours à 142 euros, dans le sillage d'estimations d'EBITDA réduites de 2-2,5% en 2025-26 pour l'opérateur aéroportuaire.



'L'action ADP a baissé après la publication pour le premier semestre en raison de résultats sous les attentes et d'un manque de nouvelles informations importantes sur la réglementation et les dépenses d'investissement', pointe le broker.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 20x avec un rendement d'un peu plus de 3%.