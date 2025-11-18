Bank of America réitère sa recommandation 'achat' sur TotalEnergies et rehausse son objectif de cours de 62 à 65 euros, reflétant l'accélération de la valeur actuelle nette suite à l'acquisition d'actifs d'EPH par le groupe énergétique français.

'Nous observons une accrétion annualisée du free cash-flow d'environ 10% et une baisse correspondante du point mort de TotalEnergies en termes de cours du pétrole, de 5 cents par baril', indique le broker.

BofA ajoute s'attendre désormais à ce que le segment électricité intégrée de TotalEnergies devienne générateur de free cash-flow au cours des 18 prochains mois, 'mettant en lumière un catalyseur clé de la revalorisation'.