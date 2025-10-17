Bank of America rehausse son objectif de cours sur AMD

Bank of America a annoncé vendredi avoir relevé de 250 à 300 dollars son objectif de cours sur le titre AMD suite à la tenue cette semaine à San José (Californie) du sommet mondial 2025 de l'OCP, qui s'est soldé par une série d'annonces encourageantes.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine - qui affiche une recommandation d'achat sur la valeur - affirme désormais disposer d'une meilleure visibilité sur le dossier, que ce soit concernant le déploiement de la nouvelle architecture MI450 'Helios' prévu dans le courant du second semestre 2026 ou des accords conclus avec plusieurs poids lourds du secteur de la trempe d'Oracle, Meta et OpenAI.



Selon ses estimations, AMD pourrait ainsi contrôler plus de 5% du marché des processeurs dédiés à l'IA d'ici à 2027, et non plus entre 3% et 4% comme la firme le pensait jusqu'à présent.

