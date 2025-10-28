Bank of America rehausse son objectif de cours sur HSBC

Bank of America maintient sa recommandation 'neutre' sur HSBC, jugeant que sa valorisation à un ratio P/TBV 2026 d'environ 1,4 fois pour un ROTE d'environ 16% 'semble raisonnable', mais rehausse son objectif de cours de 1130 à 1160 pence.



Le broker juge solide la publication de la banque britannique pour le troisième trimestre, avec un profit imposable sous-jacent de 9% supérieur aux attentes, grâce à la hausse des revenus tandis que les coûts et dépréciations sont ressortis en ligne.



BofA pointe aussi un relèvement par HSBC de son objectif de revenus d'intérêts nets bancaires pour 2025 à 43 milliards de dollars ou plus, contre environ 42 MdsUSD précédemment, et de sa prévision de ROTE vers les 'mid-teens' ou davantage.