Bank of America estime que la mise à jour d'activité prévue le 21 juillet prochain pourrait marquer une étape importante avec l'introduction d'un cadre de référence à moyen terme pour l'activité Aviation commerciale.
Les analystes de BofA jugent que le potentiel bénéficiaire de cette division reste sous-estimé par le marché. Avec des cadences de 75 A320 et 12 A350 par mois, Bank of America évalue la capacité bénéficiaire de l'activité à 14-16 MdsEUR d'EBIT avant R&D, l'A320 demeurant le principal contributeur tandis que l'A350 devrait bénéficier d'une amélioration des prix et du mix produit.
Le bureau d'études considère que les dépenses de R&D constituent le principal facteur d'ajustement du futur cadre de référence. En retenant une hypothèse prudente de 3 à 4 MdsEUR de R&D, un objectif d'environ 10 MdsEUR d'EBIT lui paraît atteignable et même conservateur.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (70,1%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (18,2%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,8%), Asie-Pacifique (28%), Amérique du Nord (17,7%), Moyen-Orient (9%), Amérique latine (2,7%) et autres (1,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.