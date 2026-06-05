Bank of America relève légèrement sa cible sur Airbus, le titre réagit

L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre de l'avionneur européen, avec un objectif de cours relevé de 255 à 258 EUR. Le titre progresse de 1,2% à Paris.

Bank of America estime que la mise à jour d'activité prévue le 21 juillet prochain pourrait marquer une étape importante avec l'introduction d'un cadre de référence à moyen terme pour l'activité Aviation commerciale.



Les analystes de BofA jugent que le potentiel bénéficiaire de cette division reste sous-estimé par le marché. Avec des cadences de 75 A320 et 12 A350 par mois, Bank of America évalue la capacité bénéficiaire de l'activité à 14-16 MdsEUR d'EBIT avant R&D, l'A320 demeurant le principal contributeur tandis que l'A350 devrait bénéficier d'une amélioration des prix et du mix produit.



Le bureau d'études considère que les dépenses de R&D constituent le principal facteur d'ajustement du futur cadre de référence. En retenant une hypothèse prudente de 3 à 4 MdsEUR de R&D, un objectif d'environ 10 MdsEUR d'EBIT lui paraît atteignable et même conservateur.