Bank of America relève sa cible sur Ryanair

L'analyste confirme son conseil d'achat sur le titre Ryanair, avec un objectif de cours relevé de 26,50 à 30 euros.

Bank of America estime que les tarifs du premier trimestre devraient reculer de 4%, conformément aux indications du groupe, mais précise que les réservations sur le court-courrier se sont récemment améliorées, ce qui laisse entrevoir un meilleur environnement tarifaire au deuxième trimestre.



Par conséquent, le bureau d'études relève de 5% sa prévision de bénéfice net pour l'exercice 2027 grâce à une baisse attendue des prix du carburant et applique un multiple de valorisation plus élevé, reflétant des perspectives tarifaires en amélioration.



La note souligne également que la solidité du bilan devrait soutenir de nouveaux rachats d'actions à partir de l'exercice 2028, tandis que la prolongation du mandat du directeur général Michael O'Leary jusqu'en 2032 est jugée positive pour la continuité stratégique.