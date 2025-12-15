Bank of America relève sa recommandation sur Bristol-Myers Squibb

Bank of America relève sa recommandation sur Bristol-Myers Squibb de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours de 61 dollars, conseillant de tirer parti de faibles multiples de valorisation sur le titre du laboratoire pharmaceutique.



"Nous voyons un rapport risque/rendement favorable à l'approche de 2026, basé sur les catalyseurs de 4 à 6 programmes de pipeline offrant une réduction clé des risques", explique aussi le broker dans le résumé de sa note.



Selon BofA, l'exercice 2026 marquera pour Bristol-Myers le début d'une période pluriannuelle de pertes d'exclusivité, mais compensée par le potentiel que représente un pipeline de R&D avec de nombreuses publications à fort impact pour 2026.