Bank of America réaffirme sa recommandation "achat" sur Galderma avec un objectif de cours relevé à 190 francs suisses, dans le sillage d'estimations rehaussées de 1 à 4% sur 2025-27, à des niveaux désormais supérieurs de 1 à 3% aux consensus.

"Nous prévoyons que 2026 sera une nouvelle année de forte croissance pour Galderma", affirme le broker, qui s'attend ainsi à ce que le groupe suisse spécialisé en dermatologie voit ses ventes progresser de 16,2% à taux de changes constants.

BofA ajoute que l'année à venir devrait également montrer une forte amélioration de la marge d'EBITDA coeur (de +310 points de base selon lui), principalement portée par l'accès de Nemluvio à la rentabilité.