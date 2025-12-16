Galderma Group AG est une société holding basée en Suisse, spécialisée dans les traitements dermatologiques et les produits de soins de la peau. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, exploite un portefeuille de marques de soins personnels axés principalement sur les solutions dermatologiques. La production au sein du portefeuille comprend des neuromodulateurs, des produits de comblement et des biostimulateurs. Ces produits sont conçus pour détendre les rides par injection, combler les rides à un endroit spécifique par injection et stimuler les cellules du corps pour qu'elles fonctionnent de manière optimale. Le processus de production des différents produits se déroule principalement en interne, depuis la recherche et le développement jusqu'à la fabrication. En outre, l'entreprise propose des formations, des engagements scientifiques et d'autres services.