Bank of America relève son objectif de cours sur Galderma
Publié le 16/12/2025 à 13:24
"Nous prévoyons que 2026 sera une nouvelle année de forte croissance pour Galderma", affirme le broker, qui s'attend ainsi à ce que le groupe suisse spécialisé en dermatologie voit ses ventes progresser de 16,2% à taux de changes constants.
BofA ajoute que l'année à venir devrait également montrer une forte amélioration de la marge d'EBITDA coeur (de +310 points de base selon lui), principalement portée par l'accès de Nemluvio à la rentabilité.