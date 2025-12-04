Bank of America réaffirme son conseil "achat" sur Inditex avec un objectif de cours relevé à 60 euros, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées de 2% pour les exercices 2026-28, désormais à des niveaux 3 à 4% au-dessus des consensus.

Le broker rappelle que les ventes de 9,8 milliards d'euros au 3e trimestre ont dépassé de 50 points de base le consensus et que le profit opérationnel (EBIT), de 2,4 milliards, est ressorti 6,5% au-dessus de l'estimation moyenne du marché.

"La direction a également fait part d'une croissance des ventes de +10,6% à changes constants à ce stade pour le 4e trimestre, bien supérieure au consensus pour le trimestre (+7,8%)", pointe aussi BofA au lendemain de cette publication du groupe espagnol.