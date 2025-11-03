Bank of America remonte sa cible sur Deutsche Bank

Bank of America réitère son opinion 'achat' sur Deutsche Bank et augmente son objectif de cours à 36,5 euros, après un troisième trimestre solide qui 'a contribué à renforcer la crédibilité de la journée investisseurs, prochain catalyseur fort'.



'L'accélération de la tendance des revenus donne le ton : gains des parts de marchés en revenus fixes et changes, bénéfice de couverture, forts flux en gestion d'actifs, rebond probable de la croissance en banque d'investissement et d'entreprise', souligne-t-il.



Voyant aussi la banque allemande 'en position de force pour un ratio CET1 de 14% au 4e trimestre malgré des vents contraires de 46 points de base', le broker prévoit des distributions de 18 milliards d'euros à horizon 2028, soit 30% de la capitalisation de marché.