Bank of America reprend la couverture de Nestlé à l'achat, voit un potentiel de 22%

Bank of America a annoncé mardi la reprise de la couverture du titre Nestlé avec une recommandation à l'achat, assortie d'un objectif de cours fixé à 95 francs suisses représentant un potentiel de hausse d'environ 22%.

Dans une note publiée mardi matin, la banque américaine indique anticiper un redressement progressif de l'activité du géant agroalimentaire suisse - un "comeback" - qui devrait, selon elle, être soutenu par une accélération des volumes reposant sur trois piliers stratégiques.



Les analystes prévoient ainsi une accélération de la croissance interne réelle (volume et mix), attendue à un rythme de 2% ou plus, un rebond qui devrait être porté par trois divisions clés du groupe: l'alimentation animale, le café et la confiserie.



Selon Bank of America, ces segments devraient constituer les principaux moteurs de la reprise des volumes, dans un contexte de demande progressivement renforcée sur plusieurs marchés stratégiques.



Un levier sur les marges grâce au café et au cacao



Sur le plan financier, Nestlé devrait également bénéficier d'un environnement plus favorable sur le marché des matières premières, sous l'effet du repli anticipé des coûts du café et du cacao, qui constitue selon la banque un facteur de soutien significatif pour la rentabilité.



Les analystes estiment que cette évolution pourrait générer un effet positif d'environ 400 points de base au niveau de la marge brute.



Ce levier opérationnel devrait parallèlement contribuer à une reconstruction progressive de la marge opérationnelle, attendue en amélioration d'environ 80 points de base à l'horizon 2027.