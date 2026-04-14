Bank of America reprend la couverture de Nestlé à l'achat, voit un potentiel de 22%
Bank of America a annoncé mardi la reprise de la couverture du titre Nestlé avec une recommandation à l'achat, assortie d'un objectif de cours fixé à 95 francs suisses représentant un potentiel de hausse d'environ 22%.
Dans une note publiée mardi matin, la banque américaine indique anticiper un redressement progressif de l'activité du géant agroalimentaire suisse - un "comeback" - qui devrait, selon elle, être soutenu par une accélération des volumes reposant sur trois piliers stratégiques.
Les analystes prévoient ainsi une accélération de la croissance interne réelle (volume et mix), attendue à un rythme de 2% ou plus, un rebond qui devrait être porté par trois divisions clés du groupe: l'alimentation animale, le café et la confiserie.
Selon Bank of America, ces segments devraient constituer les principaux moteurs de la reprise des volumes, dans un contexte de demande progressivement renforcée sur plusieurs marchés stratégiques.
Un levier sur les marges grâce au café et au cacao
Sur le plan financier, Nestlé devrait également bénéficier d'un environnement plus favorable sur le marché des matières premières, sous l'effet du repli anticipé des coûts du café et du cacao, qui constitue selon la banque un facteur de soutien significatif pour la rentabilité.
Les analystes estiment que cette évolution pourrait générer un effet positif d'environ 400 points de base au niveau de la marge brute.
Ce levier opérationnel devrait parallèlement contribuer à une reconstruction progressive de la marge opérationnelle, attendue en amélioration d'environ 80 points de base à l'horizon 2027.
Nestlé S.A. est le 1er groupe agroalimentaire mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- boissons en poudre et liquides (28,1%) : cafés solubles (marques Nescafé et Starbucks), cafés en capsules (Nespresso), boissons chocolatées (Nesquik, Milo, etc.), boissons à base de thé (Nestea), etc. ;
- aliments pour animaux de compagnie (20,6%) : marques Purina, Friskies, Felix, etc. ;
- produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être (16%) : compléments nutritionnels (marques Resource, Boost, Nutren, Optifast, Peptamen, etc.), produits de nutrition infantile et maternelle (NAN, illuma, Cerelac, Nido, Gerber), boissons cétogènes (BrainXpert), céréales (Nesquick, Fitness, Cheerios, Lion, etc.), etc. ;
- plats préparés et produits d'assaisonnement (11,3%) : marques Maggi, Buitoni, Stouffer's, Thomy, Lean Cuisine, Digiorno, Chef, Minor's, Hot pockets, etc. ;
- produits laitiers et crèmes glacées (10,8%) : laits en poudre, laits condensés sucrés, yaourts et crèmes desserts, crèmes glacées (marques Nido, Nesvita, Carnation, La Laitière, Coffee Mate, Nestlé Ice Cream, Dreyers, Häagen-Dazs, Extrême, etc.) ;
- chocolats, confiseries et biscuits (9,7%) : marques Kit Kat, Smarties, Cailler, Terrafertil, etc. ;
- eaux conditionnées (3,5%) : marques Nestlé Pure Life, Vittel, Perrier, S. Pellegrino, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,1%), Royaume-Uni (4%), France (3,8%), Allemagne (2,1%), Europe (14,1%), Etats-Unis (32%), Brésil (4,5%), Mexique (4%), Amérique (7,6%), Chine (5,4%), Asie-Océanie-Afrique (21,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.