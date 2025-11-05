Bank of America reprend la couverture de Saint-Gobain avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 105 euros, voyant dans le titre du groupe de matériaux de construction une carte de valeur attractive.
Le broker souligne que les multiples de valorisation de Saint-Gobain se situent en ligne avec l'historique du titre 'malgré des fondamentaux plus solides', pointant ainsi de meilleurs marges, flux de trésorerie et croissance.
BofA juge en outre les inquiétudes au sujet de la France et des Etats-Unis 'exagérées', et pointe des potentiels de hausse pour les volumes européens et, grâce à la rotation des actifs et au levier opérationnel, pour les marges.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
76,4% du CA est réalisé à l'international.
Investisseur
Globale
Qualité
