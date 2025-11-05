Bank of America reprend la couverture de Saint-Gobain avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 105 euros, voyant dans le titre du groupe de matériaux de construction une carte de valeur attractive.

Le broker souligne que les multiples de valorisation de Saint-Gobain se situent en ligne avec l'historique du titre 'malgré des fondamentaux plus solides', pointant ainsi de meilleurs marges, flux de trésorerie et croissance.

BofA juge en outre les inquiétudes au sujet de la France et des Etats-Unis 'exagérées', et pointe des potentiels de hausse pour les volumes européens et, grâce à la rotation des actifs et au levier opérationnel, pour les marges.