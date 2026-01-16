Bank of America reste à "achat" sur Morgan Stanley

Bank of America réitère sa recommandation "achat" sur Morgan Stanley avec un objectif de cours de 220 dollars, au lendemain de la publication par la banque d'affaires new-yorkaise de ses résultats du 4e trimestre.

"L'action a atteint un nouveau record historique grâce à de solides résultats au 4e trimestre avec un BPA de 2,73 dollars, battant largement les attentes de 12% par rapport au consensus", rappelle le broker.



BofA relève ses estimations de BPA pour 2026/2027 de +4,5%/+1,4% à 11,45 USD/12,35 USD, et voit "du potentiel de hausse grâce au renforcement de la dynamique du chiffre d'affaires et à la flexibilité du capital".



Le broker ajoute voir dans Morgan Stanley une "franchise de premier ordre, difficile à reproduire, combinée à une exécution de première classe conduite par le CEO Ted Pick", l'amenant à rester à l'achat.