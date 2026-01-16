"L'action a atteint un nouveau record historique grâce à de solides résultats au 4e trimestre avec un BPA de 2,73 dollars, battant largement les attentes de 12% par rapport au consensus", rappelle le broker.

BofA relève ses estimations de BPA pour 2026/2027 de +4,5%/+1,4% à 11,45 USD/12,35 USD, et voit "du potentiel de hausse grâce au renforcement de la dynamique du chiffre d'affaires et à la flexibilité du capital".

Le broker ajoute voir dans Morgan Stanley une "franchise de premier ordre, difficile à reproduire, combinée à une exécution de première classe conduite par le CEO Ted Pick", l'amenant à rester à l'achat.