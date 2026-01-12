Bank of America reste positif pour Apple avant les trimestriels
Bank of America réaffirme sa recommandation "achat" sur Apple assortie d'un objectif de cours maintenu à 325 dollars, une cible représentant 32 fois le BPA attendu pour la firme technologique sur l'année calendaire 2027.
Publié le 12/01/2026 à 16:38
Bank of America ajoute s'attendre à ce que les marges brutes augmentent en rythme séquentiel à la fois pour les trimestres de décembre et de mars, et considère comme "gérable" le vent contraire lié au coût des mémoires.