Bank of America reste positif pour Apple avant les trimestriels

Bank of America réaffirme sa recommandation "achat" sur Apple assortie d'un objectif de cours maintenu à 325 dollars, une cible représentant 32 fois le BPA attendu pour la firme technologique sur l'année calendaire 2027.

"Nous prévoyons qu'Apple dévoilera un trimestre de décembre solide, avec des ventes d'iPhone restant vigoureuses", estime le broker, dans la perspective de la publication des résultats du 1er trimestre comptable fin janvier.



Bank of America ajoute s'attendre à ce que les marges brutes augmentent en rythme séquentiel à la fois pour les trimestres de décembre et de mars, et considère comme "gérable" le vent contraire lié au coût des mémoires.