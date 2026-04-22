Bank of America juge "solides" les résultats du 1er trimestre 2026 publiés hier. Le broker met notamment en avant la demande robuste dans la défense ainsi les activités de Pratt & Whitney et Collins Aerospace.

La note estime que le repli du titre est excessif (près de -8% en une semaine, ndlr), les craintes sur l'aéronautique commerciale n'étant "pas confirmées" et la demande restant "bien orientée".

Le rapport souligne que la division Raytheon accélère, avec une demande en munitions et capteurs supérieure à l'offre, soutenant les perspectives.

Le broker salue aussi le carnet de commandes commercial en hausse de 30%, sans signe de faiblesse malgré les contraintes persistantes sur les chaînes d'approvisionnement.