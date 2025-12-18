Depuis des mois, la Banque d'Angleterre naviguait entre l'inflation la plus élevée du G7 et un ralentissement du marché du travail. Désormais, les risques ont clairement basculé d'un côté.

C’était attendu, la Banque d’Angleterre a abaissé ses taux de 25 points de base, pour les ramener à 3.75%. Une décision prise à une courte majorité (5 contre 4). Dans un comité très divisé, c’est Andrew Bailey qui a cette fois fait pencher la balance en faveur d’une baisse.

La Banque d’Angleterre est dans une situation assez inconfortable. Elle fait face à l’inflation la plus élevée des pays du G7, et à un ralentissement de la croissance. Depuis sa dernière baisse de taux, au mois d’août, les risques semblent toutefois avoir basculé d’un côté.

En effet, les chiffres d’inflation du mois de novembre, publiés hier montrent un ralentissement plus marqué que prévu. L’inflation globale est ressortie à 3.2% sur un an contre un consensus à 3.5%, tandis que l’inflation sous-jacente – hors alimentation et énergie - est à 3.2% contre 3.4% attendu.

Cette tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois permettant à l’inflation de converger vers l’objectif de 2%. "Cette récente baisse de l'inflation s'inscrit dans un ensemble plus vaste d'éléments indiquant un ralentissement des pressions inflationnistes. Nous prévoyons que l'inflation globale se situera aux alentours de 2 % d'ici mai" anticipent les équipes d’ING.

Pendant ce temps, la dégradation du marché du travail se poursuit. Les dernières données, publiées mardi, montrent que le taux de chômage est à son plus haut niveau depuis 2021.

Créations d’emploi par catégorie. Source : ING

La politique fiscale devrait aussi être un frein pour la croissance en 2026, alors que le déficit devrait être réduit d’un point de pourcentage.

Tout cela fait que la Banque d’Angleterre devrait poursuivre les baisses de taux l’année prochaine. Les investisseurs anticipent 25 points de base supplémentaires en 2026, probablement en avril. L’hypothèse d’une seconde baisse a même été renforcée par les statistiques de cette semaine.

La décision du jour a toutefois été perçue comme hawkish. D’une part, parce que certains s’attendaient à ce que le comité vote plus franchement en faveur de la baisse des taux, suite aux statistiques de cette semaine. D’autre part, parce que la BoE ne donne pas d’indication claire pour les prochains meetings.

"Nous pensons toujours que les taux d'intérêt sont sur une trajectoire descendante", a expliqué le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, dans la déclaration jointe à la décision. "Mais à chaque réduction, la question de l'ampleur des baisses à venir devient plus délicate".

Sur les marchés, cette communication a entraîné une remontée d’environ 5 points de base du 10 ans britannique, et un léger décrochage du FTSE 100 à Londres.