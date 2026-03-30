Banque d'Israël : taux maintenu, croissance revue à la baisse

L'Etat hébreu est entré ce lundi dans son 30e jour de conflit avec l'Iran, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques, tandis que la Banque d'Israël a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 4%.

Dans son communiqué, l'institution basée à Jérusalem souligne que "l'opération militaire a des implications économiques larges ".



Dans ce contexte, la banque centrale prévoit désormais une croissance de 3,8 % en 2026, contre 5,2 % anticipés en janvier avant l'escalade militaire. Une reprise plus marquée est toutefois attendue en 2027, avec une hausse projetée de 5,5 %.



En 2025, l'économie israélienne a déjà été affectée par la guerre contre le Hamas à Gaza, avec une croissance limitée à 2,9 %.