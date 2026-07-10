Banques françaises : BofA confiant avant les trimestriels
Dans une note sectorielle, Bank of America affiche sa confiance pour les grandes banques françaises cotées, à l'approche de leurs publications au titre du 2e trimestre 2026 (23 juillet pour BNP Paribas, 30 et 31 juillet pour Société Générale et Crédit Agricole).
"Nous anticipons une performance bénéficiaire globale en hausse sur un an, avec une croissance du BPA à deux chiffres", pronostique l'établissement américain, précisant que celle-ci serait soutenue par une solide progression des revenus et une gestion rigoureuse des coûts.
BofA anticipe ainsi une croissance des revenus de plus de 5% en rythme annuel, portée par le rebond de la banque de détail en zone euro (principalement en France et en Belgique), la résilience de la banque de détail à l'international et le dynamisme de l'activité "Global Markets" (plus de 5% en rythme annuel).
Selon l'établissement, une gestion rigoureuse des coûts devrait permettre un effet de ciseaux opérationnel positif supérieur à 3%, la qualité des actifs devrait se révéler satisfaisante et la génération de capital devrait rester solide.
"L'attention se portera sur la pérennité de la trajectoire d'amélioration de la rentabilité dans un contexte macroéconomique et géopolitique incertain", estime la banque américaine dans le résumé de sa note de recherche sur le secteur.
Plus précisément, BofA réaffirme sa recommandation "achat" sur Société Générale, sa valeur favorite parmi les banques françaises et l'un de ses "25 titres pour 2026", avec un objectif de cours relevé de 86 EUR à 90 EUR, indiquant anticiper de sa part l'annonce d'un programme exceptionnel de rachats d'actions de 1,5 MdEUR.
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (37,7%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (33,4% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (137 MdsEUR d'actifs gérés en 2025), et propose des prestations d'assurances, de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (15,6%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (13,3%).
A fin 2025, Société Générale gère 519,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 454,5 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (44,4%), Europe (34,9%), Amériques (10,2%), Asie et Océanie (5,6%) et Afrique (4,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.