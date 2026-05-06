Barbara Bui poursuit sa croissance grâce au "retail', le titre progresse

Barbara Bui a poursuivi sa dynamique de croissance au 1er trimestre en enregistrant un chiffre d'affaires en progression de 2%, une annonce qui était accueillie favorablement par les investisseurs à la Bourse de Paris ce mercredi.

La maison de luxe parisienne dit avoir généré des revenus de 3,84 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 3,78 millions sur la même période de 2025, grâce au dynamisme de l'activité de ses boutiques détenues en propre.



L'activité "retail" affiche un chiffre d'affaires de 2,30 millions d'euros, en hausse de 6% sur un an, témoignant d'une activité résiliente dans un contexte de consommation plus contraint, marqué notamment par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.



Parallèlement, l'activité e-commerce poursuit sa trajectoire de forte croissance, avec une progression de 19% sur les trois premiers mois de l'année, confirmant la montée en puissance du groupe dans le digital.



L'activité dite "wholesale" (diffusion chez les revendeurs) affiche quant à elle un recul de 6% (hors ventes privées), que la société attribue principalement à des décalages de facturation de la collection d'été 2026.



"Dans une conjoncture complexe, l'activité en propre démontre une bonne résilience et confirme la robustesse du groupe sur ce début d'année", estime Barbara Bui dans son communiqué.



Un avis visiblement partagé par le marché, puisque l'action de la marque de vêtements et accessoires avançait de 2% ce mercredi sur Euronext Paris. Le titre perd encore près de 9% cette année.