La société Barclays Capital Securities Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 11 septembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Worldline et détenir, individuellement 4,99% du capital et 4,31% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Barclays Capital Securities passe sous le seuil des 5% du capital de Worldline
Publié le 18/09/2025 à 17:15
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager