La société Barclays Capital Securities Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 11 septembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Worldline et détenir, individuellement 4,99% du capital et 4,31% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.

