Barclays détient désormais moins de 5% du capital de Ubisoft
Publié le 09/01/2026 à 17:25
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors marché.
|Barclays détient désormais moins de 5% du capital de Ubisoft
Publié le 09/01/2026 à 17:25
