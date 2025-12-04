La société Barclays a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 novembre 2025, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés
qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Worldline et détenir, directement et indirectement, 4,93% du capital et 4,26% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors et sur le marché.