Barclays a annoncé vendredi avoir franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Worldline pour désormais détenir 5,001% du capital et 4,32% des droits de vote.
Dans un avis financier, l'établissement bancaire britannique indique qu'il détenait, en date du mardi 9 décembre, un peu plus de 14,2 millions d'actions du spécialiste des technologies de paiement à la suite d'une acquisition d'actions hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.
Barclays précise par ailleurs détenir plus de 5,3 millions d'actions sous la forme de contrats dits "right to recall" sans échéance, ainsi que 5,4 millions d'actions supplémentaires détenues via des instruments financiers "portfolio swap", "contracts for difference" et "equity swap".
Ce renforcement intervient alors que le cours de Bourse de Worldline a touché lundi dernier un plus bas historique autour de 1,30 euro.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (73,2%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,2%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (7,6%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe du Sud (9%), Europe du Nord (34,7%), Europe centrale et de l'Est (34,1%) et autres (10,2%).
