Barclays a annoncé vendredi avoir franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Worldline pour désormais détenir 5,001% du capital et 4,32% des droits de
vote.

Dans un avis financier, l'établissement bancaire britannique indique qu'il détenait, en date du mardi 9 décembre, un peu plus de 14,2 millions d'actions du spécialiste des technologies de paiement à la suite d'une acquisition d'actions hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.

Barclays précise par ailleurs détenir plus de 5,3 millions d'actions sous la forme de contrats dits "right to recall" sans échéance, ainsi que 5,4 millions d'actions supplémentaires détenues via des instruments financiers "portfolio swap", "contracts for difference" et "equity swap".

Ce renforcement intervient alors que le cours de Bourse de Worldline a touché lundi dernier un plus bas historique autour de 1,30 euro.