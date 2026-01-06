La société Barclays a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 décembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Ubisoft Entertainment et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 5,01% du capital et 4,54% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft Entertainment sur le marché.