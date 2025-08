Barclays : objectif de cours remonté chez BofA

Publié le 05/08/2025 à 13:40 Zonebourse.com Partager

Bank of America réaffirme sa recommandation 'achat' sur Barclays avec un objectif de cours remonté de 370 à 415 pence, revenant sur la publication par la banque britannique de ses résultats de deuxième trimestre, la semaine dernière.



'Le profit avant impôt s'est montré supérieur d'environ 11% au consensus, en raison de la hausse des revenus autres que revenus d'intérêts nets (c'est-à-dire ceux des activités de marchés) et de la baisse des dépréciations', rappelle le broker.



BofA juge les performances de Barclays 'rassurantes à la lumière des inquiétudes concernant son exposition à la banque d'investissement aux États-Unis et à la consommation', et considère la valorisation comme 'peu exigeante'.