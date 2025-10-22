Barclays présentera de nouveaux objectifs en février prochain, le titre monte en attendant

Barclays a dévoilé mercredi matin des résultats de 3ème trimestre qui s'inscrivent globalement en ligne avec les attentes, mais la perspective de la présentation de nouveaux objectifs à moyen terme, début 2026, propulsait son titre parmi les plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600 en milieu de matinée.



La banque britannique a fait état d'un bénéfice imposable en baisse de 7% à 2.077 millions de livres sur le trimestre écoulé, contre 2.232 millions un an auparavant, alors que les analystes l'attendaient autour de 2.115 millions.



Son produit net bancaire total s'est accru de 9% à 7.167 millions de livres, contre 6.547 millions sur la même période de 2024, soit une hausse de 9%, cette fois au-dessus des anticipation du marché (7.039 millions).



Le rendement des fonds propres (RoTE ) est tombé à 10,6% au cours du trimestre, contre 12,3% un an auparavant, mais l'établissement a déclaré que celui-ci devrait dépasser 11% à l'issue de l'exercice, contre une précédente prévision située 'autour de 11%'.



Autre élément encourageant, Barclays a promis de dévoiler de nouveaux objectifs financiers et opérationnels à horizon 2028 le 10 février prochain, à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels 2025.



L'action Barclays s'inscrivait en hausse de plus de 4% à la Bourse de Londres suite à ces annonces.



