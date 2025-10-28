Barclays rachète la plateforme américaine de prêts à la consommation Best Egg

Barclays a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de la plateforme américaine de prêts personnels Best Egg pour un montant de 800 millions de dollars afin de se développer sur le marché du crédit à la consommation aux Etats-Unis, que la banque britannique juge prometteur.



Créée en 2013, Best Egg a déjà distribué plus de 40 milliards de dollars à deux millions de clients. Rien que cette année, ce sont quelque sept milliards de dollars de crédits qui devrait être octroyés par son intermédiaire.



'Cette acquisition marque une étape clé dans notre stratégie de développement et de diversification de nos activités de banque de détail aux Etats-Unis', a expliqué Denny Nealon, le directeur général de Barclays US Consumer Bank.



'En tant qu'acteur majeur du crédit personnel, Best Egg nous offre l'opportunité de toucher un plus grand nombre de consommateurs américains grâce à une plateforme solide, dont le succès est éprouvé depuis plus de dix ans', a-t-il ajouté.



L'opération, dont la finalisation est attendue au deuxième trimestre 2026, devrait être relutive au niveau du bénéfice par action (BPA) de Barclays dès l'exercice 2027.