La société Barclays a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 5 janvier 2026, le seuil de 5% du capital de la société Ubisoft Entertainment et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 4,92% du capital et 4,45% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors marché.