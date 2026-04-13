Barclays rehausse Schneider Electric mais dégrade Legrand et Rexel

Dans une note d'analyse sur le secteur des fabricants et distributeurs de matériel électrique, la banque britannique ajuste ses recommandations.

Barclays relève son opinion sur Schneider Electric (-0,52%) à surpondérer et rehausse son objectif de cours de 270 à 305 euros, mettant en avant la résilience de ses activités liées aux centres de données, aux infrastructures réseau et à l'énergie, qui représentent environ la moitié de ses résultats.



À l'inverse, l'établissement se montre plus prudent sur Legrand (-1,68%), dont la recommandation est abaissée à pondération neutre avec un objectif de cours ramené de 175 à 144 EUR. En cause, les incertitudes pesant sur le marché de la construction, malgré un solide pouvoir de fixation des prix.



Barclays adopte également un ton plus réservé sur Rexel (-2,58%), rétrogradé à "sous-pondérer" avec un objectif de cours réduit de 33 à 29 EUR. La banque estime que le positionnement du groupe aux Etats-Unis est désormais largement intégré dans les valorisations.