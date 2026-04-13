Barclays relève son opinion sur Schneider Electric (-0,52%) à surpondérer et rehausse son objectif de cours de 270 à 305 euros, mettant en avant la résilience de ses activités liées aux centres de données, aux infrastructures réseau et à l'énergie, qui représentent environ la moitié de ses résultats.
À l'inverse, l'établissement se montre plus prudent sur Legrand (-1,68%), dont la recommandation est abaissée à pondération neutre avec un objectif de cours ramené de 175 à 144 EUR. En cause, les incertitudes pesant sur le marché de la construction, malgré un solide pouvoir de fixation des prix.
Barclays adopte également un ton plus réservé sur Rexel (-2,58%), rétrogradé à "sous-pondérer" avec un objectif de cours réduit de 33 à 29 EUR. La banque estime que le positionnement du groupe aux Etats-Unis est désormais largement intégré dans les valorisations.
Schneider Electric SE mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric SE est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. La société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.
L'écosystème qu'il a construit lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe occidentale (17,7%), Etats-Unis (34,4%), Amérique du Nord (4%), Chine (11,5%), Asie-Pacifique (14,6%) et autres (12,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.