Barclays relève son opinion sur Schneider Electric (-0,52%) à surpondérer et rehausse son objectif de cours de 270 à 305 euros, mettant en avant la résilience de ses activités liées aux centres de données, aux infrastructures réseau et à l'énergie, qui représentent environ la moitié de ses résultats.

À l'inverse, l'établissement se montre plus prudent sur Legrand (-1,68%), dont la recommandation est abaissée à pondération neutre avec un objectif de cours ramené de 175 à 144 EUR. En cause, les incertitudes pesant sur le marché de la construction, malgré un solide pouvoir de fixation des prix.

Barclays adopte également un ton plus réservé sur Rexel (-2,58%), rétrogradé à "sous-pondérer" avec un objectif de cours réduit de 33 à 29 EUR. La banque estime que le positionnement du groupe aux Etats-Unis est désormais largement intégré dans les valorisations.