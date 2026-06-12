Dans une étude consacrée aux opérateurs aéroportuaires européens, la banque britannique souligne que l'action ADP intègre une forte décote liée aux incertitudes politiques et réglementaires en France, mais que sa valorisation actuelle sous-estime le potentiel de ses autres actifs.
L'établissement londonien précise notamment que la méthode dite de valorisation par la somme des parties (SOTP) fait ressortir une valeur substantielle bien au-delà des seules activités aéronautiques parisiennes en intégrant les métiers commerciaux (boutiques, restauration), l'immobilier ainsi que les actifs détenus à l'international, qui contribuent de manière significative à la valeur globale du groupe.
Une réaction favorable en Bourse
Barclays en conclut que le cours de Bourse actuel de l'exploitant de plateformes aéroportuaires ne reflète pas à sa juste valeur la diversité de son mix d'activités.
Suite à ces commentaires, l'action ADP s'adjugeait plus de 3,7% à 106,1 euros vendredi après-midi à la Bourse de Paris, profitant également de l'annonce par son comparable allemand Fraport (+5,9%) d'un retour à la croissance de son trafic passagers en mai à l'aéroport de Francfort.
La valeur bénéficie en outre de l'orientation positive du secteur aérien dans son ensemble, sur fond de repli des prix du pétrole lié aux espoirs d'un accord de paix présenté comme imminent entre les Etats-Unis et l'Iran.
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2025, le groupe a accueilli plus de 107 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 272 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (31,1%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (30,7%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (5,1%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (33,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.