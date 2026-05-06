Barclays dépasse les 5% du capital d'Ubisoft

Dans un avis adressé à l'AMF, Barclays a déclaré avoir franchi en hausse, le 27 avril 2026, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Ubisoft Entertainment.

La banque britannique a précisé détenir indirectement, à cette date, 7 341 583 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,45% du capital et 4,92% des droits de vote de l'éditeur français de jeux vidéo.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft sur le marché. À cette occasion, Barclays Capital Securities Limited, filiale de Barclays, a franchi individuellement en hausse le même seuil.