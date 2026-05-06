La banque britannique a précisé détenir indirectement, à cette date, 7 341 583 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,45% du capital et 4,92% des droits de vote de l'éditeur français de jeux vidéo.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft sur le marché. À cette occasion, Barclays Capital Securities Limited, filiale de Barclays, a franchi individuellement en hausse le même seuil.