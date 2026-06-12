Barclays veut séduire les plus jeunes en rachetant GoHenry
Barclays annonce avoir conclu un accord pour acquérir GoHenry, société s'adressant à une clientèle âgée de 6 à 18 ans, auprès d'Acorns Grow, transaction dont la finalisation devrait avoir lieu au 4e trimestre 2026, sous réserve de certaines approbations réglementaires et d'autres conditions.
La plateforme numérique de GoHenry permet aux enfants britanniques d'apprendre à gagner, épargner, dépenser et investir via une application spécialement conçue, avec des outils intégrés permettant aux parents de surveiller, guider et soutenir les choix financiers de leurs enfants.
Les enfants peuvent dépenser via une carte de débit prépayée avec contrôle parental, fixer des objectifs d'épargne et suivre des leçons sur l'argent, tandis que les membres de la famille peuvent investir dans leur avenir grâce aux Junior ISA.
Cette transaction accélère la stratégie de Barclays visant à approfondir les relations clients, y compris avec les foyers aisés, grâce à des capacités spécialement conçues. Il a l'intention de conserver la marque GoHenry avec son application autonome.
La transaction devrait réduire le ratio CET1 de Barclays d'environ 5 points de base à sa finalisation, sur la base du ratio au 31 mars 2026. Elle n'affectera pas les prévisions financières du groupe pour 2026 ou 2028.
Barclays et Acorns explorent également d'autres moyens de collaborer pour mieux servir leurs clients. Acorns conservera l'activité GoHenry US, qui opère désormais sous la marque Acorns Early, ainsi que Pixpay en Europe.
Barclays PLC figure parmi les principaux groupes bancaires britanniques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque commerciale : détention, à fin 2025, de 206 agences dans le monde ;
- banque de financement, d'investissement et de marché : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), gestion de portefeuille, interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, conseil en fusions-acquisitions, capital-investissement, etc. ;
- émission de cartes de crédit.
A fin 2025, le groupe gère 565,2 MdsGBP d'encours de dépôts et 337,9 MdsGBP d'encours de crédits.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Royaume-Uni (54,2%), Europe (7,8%), Amériques (32,8%), Asie (4,9%), Afrique et Moyen-Orient (0,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.