Retour en grâce pour le second groupe aurifère mondial, qui se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire.

Les résultats de l'année sont - enfin ! - survitaminés par les cours de l'or, qui à presque 4 140 dollars l'once évoluent sur leurs records historiques.

À cet égard, malgré des volumes de production en baisse notables, le cash flow libre de Barrick atteint 1,8 milliard de dollars sur les neuf premiers mois de l'année, contre 600 millions l'an passé à la même époque.

Le dividende trimestriel augmente de 25 % dans la foulée, et le programme annuel de rachats d'actions d'un milliard de dollars, déjà consommé, se voit gratifié d'une extension de 500 millions.

Sur les neuf premiers mois de l'année, ce sont ainsi 1,6 milliard de dollars qui ont été retournés aux actionnaires. Il s'agit là aussi d'un record historique pour Barrick, anciennement Barrick Gold, mais désormais rebaptisé Barrick Mining.

Ces nombres sont à mettre en rapport avec une capitalisation boursière de 60 milliards de dollars, et une valeur d'entreprise - capitalisation boursière plus dette nette - de 69 milliards, avec en toile de fond une hausse parabolique du métal jaune, dont le cours a doublé en deux ans.

Une entrée à de tels niveaux est autrement moins attractive qu'au début de l'année, lorsque la hausse du métal précieux, pourtant solidement amorcée, n'était pas encore reflétée dans les résultats de Barrick.

Du reste, Zonebourse n'a jamais été tendre avec les grands producteurs aurifères, en particulier Barrick. Voir par exemple Barrick Gold Corporation : Décennies perdues et Barrick Gold Corporation : Derrière le mythe.

Le groupe ouvre cependant une nouvelle page de son histoire. Arrivé à ses commandes à la suite de la fusion avec Randgold, Marc Bristow a été remercié de manière inattendue en septembre, et remplacé par le directeur des opérations Mark Hill.

Le dirigeant sud-africain avait largement perdu la confiance des actionnaires. Depuis la fusion de 2019, la production de Barrick a diminué d'un cinquième, et les réserves prouvées d'un bon quart.

Au niveau financier, les cash flows sont restés sous pression tandis que l'intensité capitalistique de l'activité augmentait de moitié.

En parallèle, Barrick a enchaîné les faux pas sur des géographies compliquées. Le groupe est engagé dans un bras de fer avec la junte au Mali, qui menace de confisquer ses actifs ; tandis que le méga-projet Reko Div au Pakistan, en pleine zone tribale du Baloutchistan, suscite de sérieuses appréhensions.

Longtemps censée être l'un des sponsors du projet, l'Arabie Saoudite a d'ailleurs discrètement mis les voiles. L’évènement n’a pas manqué d’intriguer.

Plus favorablement, Barrick a réalisé une découverte majeure dans son berceau du Nevada avec le gisement Fourmile. Certains analystes estiment qu'à lui seul, ce projet représente au moins un sixième de la valeur d'entreprise de Barrick.