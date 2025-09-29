Le groupe minier canadien Barrick a annoncé lundi le départ inattendu de son directeur général Mark Bristow, qui dirigeait l’entreprise depuis 2019 après la fusion avec Randgold Resources. Il est remplacé à titre intérimaire par Mark Hill, vétéran du secteur et actuel directeur des opérations, en attendant la nomination d’un successeur permanent par un cabinet de recrutement externe mandaté par le conseil.

Bristow est crédité d’avoir transformé le portefeuille d’actifs de Barrick, réduit la dette et consolidé l’entreprise autour de 13 mines réparties sur quatre continents. Considéré comme l’artisan du rapprochement avec Randgold, il a su gérer des activités dans des environnements géopolitiques complexes. Mais son mandat a aussi été marqué par des difficultés, notamment une charge exceptionnelle d’un milliard de dollars liée à la perte de contrôle d’une mine au Mali, réquisitionnée par les autorités militaires locales.

La transition intervient alors que Barrick reste sous pression face à ses concurrents. Le titre reculait légèrement lundi en préouverture à 34,36 dollars, après avoir gagné 37% depuis 2020, une performance en retrait par rapport à Agnico Eagle, dont l’action a progressé de 110% sur la période. La nomination de Mark Hill doit permettre d’assurer la continuité opérationnelle, alors que le groupe cherche à améliorer sa compétitivité dans un marché aurifère soutenu par des prix élevés.