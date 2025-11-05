Barry Callebaut bien orienté après ses résultats annuels

Barry Callebaut grimpe de plus de 3% à Zurich, après la publication des résultats de l'exercice 2024-25 du chocolatier, d'où ressort un profit opérationnel (EBIT) récurrent de 703,4 millions de francs suisses, en hausse de 6,4% en monnaies locales.



A près de 14,8 MdsCHF, son chiffre d'affaires a augmenté de 49% en monnaies locales, stimulé par d'importantes hausses de prix pour refléter celle des fèves de cacao, que Barry Callebaut gère grâce à son modèle de tarification à prix coûtant majoré.



'Les changements de comportement des clients, la faiblesse de la consommation et la stratégie adaptée de priorisation dans la division Global Cocoa ont conduit à une baisse du volume des ventes de 6,8%, en ligne avec les prévisions', précise le groupe suisse.



Pour l'exercice 2025-26, il se concentre sur le désendettement et la préparation d'un retour à la croissance. Concernant la rentabilité, il anticipe une progression de l'EBIT récurrent en monnaies locales 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'.