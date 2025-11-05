Barry Callebaut grimpe de plus de 3% à Zurich, après la publication des résultats de l'exercice 2024-25 du chocolatier, d'où ressort un profit opérationnel (EBIT) récurrent de 703,4 millions de francs suisses, en hausse de 6,4% en monnaies locales.
A près de 14,8 MdsCHF, son chiffre d'affaires a augmenté de 49% en monnaies locales, stimulé par d'importantes hausses de prix pour refléter celle des fèves de cacao, que Barry Callebaut gère grâce à son modèle de tarification à prix coûtant majoré.
'Les changements de comportement des clients, la faiblesse de la consommation et la stratégie adaptée de priorisation dans la division Global Cocoa ont conduit à une baisse du volume des ventes de 6,8%, en ligne avec les prévisions', précise le groupe suisse.
Pour l'exercice 2025-26, il se concentre sur le désendettement et la préparation d'un retour à la croissance. Concernant la rentabilité, il anticipe une progression de l'EBIT récurrent en monnaies locales 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'.
Barry Callebaut AG est une société basée en Suisse qui opère dans l'industrie alimentaire. La société produit du cacao, du chocolat et des produits de confiserie pour l'industrie alimentaire, des fabricants industriels de produits alimentaires aux utilisateurs artisanaux et professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les pâtissiers, les boulangers, les hôtels, les restaurants ou les traiteurs. Son processus de fabrication implique toutes les étapes de la chaîne de valeur du cacao et du chocolat, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la livraison des produits finis. Les activités mondiales de la société sont divisées en quatre segments géographiques : Global Cocoa, Europe, Amériques et Asie-Pacifique. La société exploite plus de 50 usines de chocolat et de cacao et est présente dans plus de 30 pays. La société exploite Nyonkopa, une société d'achat sous licence basée au Ghana, en tant que filiale.
