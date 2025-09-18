Le titre Barry Callebaut accuse la plus forte baisse de l'indice SMI MID jeudi matin à la Bourse de Zurich, Deutsche Bank s'inquiétant du niveau de valorisation du chocolatier suisse après son récent rebond.
Vers 10h00, l'action perd 4,6% quand l'indice des moyennes capitalisations helvétiques cède autour de 0,1%.
Dans une note de recherche publiée dans la matinée, Deutsche Bank indique avoir dégradé son conseil sur la valeur à 'conserver' contre 'acheter' précédemment, avec un objectif de cours laissé inchangé à 110 francs suisses
L'analyste fait remarquer que l'action Barry a beaucoup monté récemment, affichant des gains de 38% par rapport au point bas atteint au mois de juillet suite à la publication des résultats semestriels.
Dans l'intervalle, les prévisions de résultats établies par le marché ont été revues à la baisse (-6 %), ce qui fait dire à l'intermédiaire que le cours de l'action s'est redressé plus vite que les fondamentaux, comme l'illustre son ratio de valorisation (PER) devenu plus cher (+25%).
Par ailleurs, les indicateurs dits 'alternatifs' mesurant l'activité logistique évoluent aujourd'hui en territoire de décroissance, ce qui constitue un signal d'alerte sachant que ces données déterminent historiquement l'évolution du cours de Bourse dans les deux mois à venir.
