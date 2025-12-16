Le groupe suisse Barry Callebaut, leader mondial de la fabrication de chocolat, envisage de séparer sa division cacao afin de réduire son exposition à la volatilité des prix des matières premières. Selon des sources proches du dossier, plusieurs scénarios sont étudiés, allant d'une séparation suivie d’une cession partielle à une vente complète ou la création d’une coentreprise. Ce projet, encore à l’étude, permettrait à l’entreprise de concentrer ses efforts sur ses segments les plus rentables, comme la production de chocolat pour les marques Nestlé ou Magnum.

La division cacao joue un rôle clé en alimentant à la fois les usines internes de Barry Callebaut et d’autres industriels du secteur. En dissociant cette activité, le groupe pourrait non seulement se prémunir contre les fluctuations du marché des matières premières, mais aussi améliorer son accès au financement en différenciant les profils de risque. Des discussions ont été entamées avec des conseillers pour évaluer la faisabilité de cette opération. Officiellement, Barry Callebaut ne commente pas ces informations, mais rappelle son engagement dans une stratégie d’investissement axée sur la croissance durable et la réduction de l’endettement.

Barry Callebaut est organisé autour de trois divisions principales : le cacao, les produits destinés à l’industrie agroalimentaire, et le segment gourmet & spécialités. En 2024, les prix du cacao avaient flambé en raison de faibles récoltes en Afrique de l’Ouest, avant de refluer en 2025 grâce à une reprise de la production mondiale. En Bourse, le titre Barry Callebaut affiche une hausse de 10% sur la séance.