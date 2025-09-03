UBS souligne quelques améliorations, mais estime que dans l'ensemble, le bilan reste mitigé. L'analyste reste neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 1 030 francs suisses (au lieu de 900 francs suisses).
'Le principal défi réside dans les volumes, tandis que les flux de trésorerie et les bénéfices atteignent des points d'inflexion' indique UBS dans sa note du jour.
'Nous percevons un risque lié à la volatilité persistante des cours des actions, mais le pire semble être derrière nous' rajoute le bureau d'analyse.
Le groupe anticipe désormais une baisse globale d'environ 7% des volumes et une augmentation 'à un chiffre moyen à élevé' de l'EBIT récurrent en monnaies locales pour l'exercice 2024-25.
Barry Callebaut : UBS relève son objectif de cours
Publié le 03/09/2025 à 12:20
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager