Barry Callebaut AG est une société basée en Suisse qui opère dans l'industrie alimentaire. La société produit du cacao, du chocolat et des produits de confiserie pour l'industrie alimentaire, des fabricants industriels de produits alimentaires aux utilisateurs artisanaux et professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les pâtissiers, les boulangers, les hôtels, les restaurants ou les traiteurs. Son processus de fabrication implique toutes les étapes de la chaîne de valeur du cacao et du chocolat, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la livraison des produits finis. Les activités mondiales de la société sont divisées en quatre segments géographiques : Global Cocoa, Europe, Amériques et Asie-Pacifique. La société exploite plus de 50 usines de chocolat et de cacao et est présente dans plus de 30 pays. La société exploite Nyonkopa, une société d'achat sous licence basée au Ghana, en tant que filiale.